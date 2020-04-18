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Эпидемия COVID-19 продолжает захватывать США: уже более 700 тысяч зараженных

18 апреля, 08:24

Тина Наринецкая

Инфекция в Штатах унесла жизни более 37 тысяч человек

В США, по состоянию на утро 18 апреля, коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 702 тысячи 164 человека. Об этом сообщили в американском университете Джонса Хопкинса.

Вирус в Штатах уже унес жизни 37054 человек. Больше всего смертей зафиксировали в Нью-Йорке – там скончались более 13 тысяч человек. После его в печальной статистике следуют округ Нассо и округ Уэйн в Мичигане – по более тысячи умерших.

Излечиться от инфекции в стране удалось более 58 тысяч пациентам.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна должны быть готова на случай новой волны эпидемии коронавируса позже в этом году. Президент рассчитывает, что быстрые действия позволят бороться с коронавирусом, не закрывая существенную часть экономики страны.

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", – заявил он.

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Также мы сообщали, что американская разведка проверяет версию о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане.

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