Эрдоган назвал Штатам условие покупки американских ЗРК Patriot

Турецкий лидер намерен встретиться с Трампом на полях Генассамблеи ООН

/ Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары рассмотреть вопрос приобретения американских зенитных ракетных комплексов Patriot, если США смогут предложить выгодные условия.

Об этом он сообщил на пресс-конференции перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Вопрос покупки комплексов Patriot все еще актуален. Если договор будет соответствовать нашим условиям, то мы можем рассмотреть возможность их приобретения. Эта тема стоит в нашей повестке в ходе визита в США", — сказал он.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Эрдоган намерен обсудить с Трампом покупку американских комплексов Patriot.

Также напомним, что в начале января 2019 официальные представители администрации США посетили Анкару и передала турецкой стороне предложения по продаже ЗРК Patriot – сумма контракта составила 3,5 млрд долларов.

Речь шла о 80 ракетах-перехватчиках Patriot MIM-104E и 60 ракетах PAC-3 для комплексов Patriot и соответствующем оборудовании. Кроме ракет, США должны были поставить радиолокационные комплекты, станции управления, станции по запуску, средства связи, инструменты и испытательное оборудование, программы для наладки и проверки, вспомогательное оборудование.

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