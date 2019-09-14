Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Эрдоган намерен обсудить с Трампом покупку американских комплексов Patriot

14 сентября, 08:05

Эрдоган считает, что его дружеские отношения с Трампом помогут преодолеть кризис, возникший после покупки С-400

/ Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить покупку американских комплексов Patriotна встрече с президентом США Дональдом Трампом в начале следующей недели на сессии Генассамблеи ООН, передает Reuters.

Эрдоган считает, что его дружеские отношения с Трампом помогут преодолеть кризис, возникший после покупки Анкарой российских систем ПРО С-400.

Эрдоган уверяет, что обсуждал покупку Patriot во время телефонного разговора с Трампом две недели назад, и пообещал продолжить этот разговор во время встречи.

Реклама

"Я сказал, что вне зависимости… от покупки С-400, мы можем купить у вас определенное количество ракет Patriot… Но мы должны увидеть условия, которые, как минимум, будут сравнимы с С-400", – утверждает Эрдоган.

Он добавил, что имеет в виду возможность совместного производства и льготные условия кредитования для покупки ракет.

В тренде
Трамп обвинил уволенного Болтона в неумении договариваться "с важными людьми"
Дональд Трамп и Джон Болтон

Ранее сообщалось, что Турция нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США, продолжит покупать системы С-400 в России.

Также в Анкаре заявляли, что Турция нуждается в военных самолетах и если не получится с F-35, то будет искать альтернативные варианты, не исключая возможности приобретения российских истребителей.

Напомним, в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Трамп Эрдоган Patriot с-400

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот деньLifestyle
Перед штаб-квартирой ООН появилось
Перед штаб-квартирой ООН появилось "кладбище" из школьных рюкзаковСША
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША
В Казахстане произошло мощное землетрясение
В Казахстане произошло мощное землетрясениеДругие страны
На Тайване состоялась
На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видеоFun

Новости партнеров

Loading...