Эрдоган намерен обсудить с Трампом покупку американских комплексов Patriot

Эрдоган считает, что его дружеские отношения с Трампом помогут преодолеть кризис, возникший после покупки С-400

/ Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить покупку американских комплексов Patriotна встрече с президентом США Дональдом Трампом в начале следующей недели на сессии Генассамблеи ООН, передает Reuters.

Эрдоган считает, что его дружеские отношения с Трампом помогут преодолеть кризис, возникший после покупки Анкарой российских систем ПРО С-400.

Эрдоган уверяет, что обсуждал покупку Patriot во время телефонного разговора с Трампом две недели назад, и пообещал продолжить этот разговор во время встречи.

Реклама

"Я сказал, что вне зависимости… от покупки С-400, мы можем купить у вас определенное количество ракет Patriot… Но мы должны увидеть условия, которые, как минимум, будут сравнимы с С-400", – утверждает Эрдоган.

Он добавил, что имеет в виду возможность совместного производства и льготные условия кредитования для покупки ракет.

Ранее сообщалось, что Турция нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США, продолжит покупать системы С-400 в России.

Также в Анкаре заявляли, что Турция нуждается в военных самолетах и если не получится с F-35, то будет искать альтернативные варианты, не исключая возможности приобретения российских истребителей.

Напомним, в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов. Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама