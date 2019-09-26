Это был невинный звонок: Трамп рассказал, как в Киеве прокомментировали их разговор с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не опубликовал бы стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, если бы в Киеве были против этого.

"Мы поговорили с Украиной об этом. Майк (Помпео – Ред.) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите", – заметил президент США.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

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Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

В тренде Facebook удалил группу украинцев, поддерживавших Трампа

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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