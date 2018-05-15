Facebook массово остановил работу приложений из-за скандала

Сегодня, 04:34

Facebook приостановил работу 200 приложений из-за скандала с Cambridge Analytica

фото AFP
фото AFP

Соцсеть Facebook приостановила работу около 200 приложений, которые имели доступ к большому количеству данных пользователей.

Работу приложений остановили во время первого этапа просмотра соцсетью программ, которые имеют доступ к большому объему информации пользователей в ответ на скандал по поводу консалтинговой компании Cambridge Analytica.

По словам представителя соцсети Айма Арчибонга, работу приложений приостановили, чтобы выяснить, злоупотребляли ли они полученными данными.

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"Еще надо много поработать, чтобы найти все приложения, которые могли злоупотреблять данными людей в Facebook – и это будет продолжаться некоторое время ... У нас большие команды экспертов, которые тяжело работают как внутри компании, так и за ее пределами над анализом этих приложений", – сказал Арчибонг.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Ранее в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью Vox заявил, что на устранение проблемы с утечкой данных пользователей соцсети уйдет несколько лет.
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Reuters

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