Facebook решил сократить рекламу в поддержку Трампа на выборах 2020 года

Компания Facebook намерена снизить объем рекламы в поддержку действующего президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года. Об этом в пятницу, 21 сентября, со ссылкой на Bloomberg сообщает DW.

Речь идет о сокращении визитов специалистов компании в избирательные штабы, при этом Facebook продолжит предлагать техническую поддержку кампаниям кандидатов в президенты.

Ранее представители Facebook были вынуждены дать конгрессменам показания касательно уровня поддержки Трампа и его оппонента, Хиллари Клинтон, на выборах президента США в 2016 году. Компания "предлагала одинаковую поддержку" двум избирательным штабам, заявили в Facebook.

Во внутреннем докладе компании, ранее оказавшемся в распоряжении Bloomberg, утверждалось, что с июня по ноябрь 2016 года на политическую рекламу в Facebook в ходе кампании Трампа было потрачено 44 млн долларов, в то время как в штабе Хиллари Клинтон потратили 28 млн.

В июле ученые университета Нью-Йорка проанализировали данные соцсети Facebook c 9 сентября 2014 года по 4 июля 2018 года. По словам ученых, за этот период комитет Trump Make America Great Again, организовывавший поддержку Трампа в ходе избирательной кампании, потратил на политическую рекламу около 200 тысяч долларов. Организация Donald J. Trump For President направила на покупку рекламы 84 тысячи долларов, указывают исследователи.

Пользователям соцсети показали объявления этих организаций 38 миллионов раз. При этом в составленном списке крупнейших политических рекламодателей Facebook отсутствуют организации, связанные с Хиллари Клинтон.

Напомним, в Facebook заявили, что разоблачили новое вмешательство перед выборами в США.