В Facebook заявили, что разоблачили новое вмешательство перед выборами США

В соцсети отметили, что уже деактивировали десятки поддельных страниц и аккаунтов

В соцсети Facebook рассказали, что разоблачили новую скоординированную кампанию политического влияния, чтобы ввести пользователей в заблуждение и организовать митинги накануне выборов Конгресса США в ноябре этого года.

В соцсети отметили, что уже деактивировали десятки поддельных страниц и аккаунтов. В частности, удалили 32 страницы и учетные записи Facebook и Instagram. Их устранили в рамках борьбы с иностранным вмешательством в выборы США.

В Facebook отметили, что их исследование еще находится на ранней стадии и они не знают, кто стоит за этой информационной кампанией к выборам 2018 года, которые определят, сможет ли республиканская партия удержать контроль в Конгрессе США.

В ноябре 2018 года в США должны переизбирать нижнюю палату Конгресса США – Палату представителей, а также треть состава Сената. Кроме того, переизбираться будут 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов состоятся другие местные выборы.