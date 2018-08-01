В Facebook заявили, что разоблачили новое вмешательство перед выборами США

Сегодня, 02:01

В соцсети отметили, что уже деактивировали десятки поддельных страниц и аккаунтов

фото AFP
фото AFP

В соцсети Facebook рассказали, что разоблачили новую скоординированную кампанию политического влияния, чтобы ввести пользователей в заблуждение и организовать митинги накануне выборов Конгресса США в ноябре этого года.

В соцсети отметили, что уже деактивировали десятки поддельных страниц и аккаунтов. В частности, удалили 32 страницы и учетные записи Facebook и Instagram. Их устранили в рамках борьбы с иностранным вмешательством в выборы США.

В Facebook отметили, что их исследование еще находится на ранней стадии и они не знают, кто стоит за этой информационной кампанией к выборам 2018 года, которые определят, сможет ли республиканская партия удержать контроль в Конгрессе США.

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В ноябре 2018 года в США должны переизбирать нижнюю палату Конгресса США – Палату представителей, а также треть состава Сената. Кроме того, переизбираться будут 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов состоятся другие местные выборы.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России" заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы. 

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.
США, facebook, вмешательство, выборы в США, вмешательство России
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Reuters

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