В Facebook заявили, что разоблачили новое вмешательство перед выборами США
В соцсети отметили, что уже деактивировали десятки поддельных страниц и аккаунтов
В соцсети Facebook рассказали, что разоблачили новую скоординированную кампанию политического влияния, чтобы ввести пользователей в заблуждение и организовать митинги накануне выборов Конгресса США в ноябре этого года.
В соцсети отметили, что уже деактивировали десятки поддельных страниц и аккаунтов. В частности, удалили 32 страницы и учетные записи Facebook и Instagram. Их устранили в рамках борьбы с иностранным вмешательством в выборы США.
В Facebook отметили, что их исследование еще находится на ранней стадии и они не знают, кто стоит за этой информационной кампанией к выборам 2018 года, которые определят, сможет ли республиканская партия удержать контроль в Конгрессе США.
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Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России", заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы.
Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.