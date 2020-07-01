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Facebook удалила более трехсот экстремистских аккаунтов: что случилось

1 июля, 05:59

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Вместе с ними удалены еще около 500 групп

Американская компания Facebook удалила более 300 аккаунтов, связанных с американским экстремистским движением. Об этом заявила компания.

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Санкциям подверглись более 300 аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram, а также более 100 групп и сообществ, напрямую связанных с экстремистским движением, известным под названием Boogaloo ("бугалу" — сленговое обозначение гражданской войны – Ред.). Вместе с ними удалены еще около 500 групп и сообществ, в которых размещались схожие по содержанию публикации.

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Участники экстремистского движения ставят своей целью начать вторую гражданскую войну в США. Они несколько раз были замечены на протестах, вспыхнувших в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. В течение нескольких недель ряд международных корпораций заявили о приостановке сотрудничества по вопросам рекламы с Facebook и другими популярными соцсетями, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации.

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США протесты Facebook аккаунт

Источник: ТАСС

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