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Битые витрины и сожженные машины: как в США протестуют из-за убийства темнокожего (фото и видео)

30 мая, 11:43

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Мэр Атланты сказала, что протестующие позорят имя Мартина Лютера Кинга

В более чем 10 городах США прошли массовые акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией. Участники протеста возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом сообщает Associated Press.

Так, участники демонстрации в Атланте разбили окна штаб-квартиры CNN, закрасили логотип телекомпании, забросали полицейских пустыми бутылками, сожгли американский флаг и призывают копов увольняться в знак протеста против произвола, допущенного их коллегами в Миннеаполисе. Демонстранты игнорируют приказ властей разойтись и прекратить беспорядки. Семеро зачинщиков уже задержаны.

CNN сообщила, что кто-то бросил петарду в сторону полицейских, выстроившихся шеренгой в вестибюле штаб-квартиры. Поступают сообщения о поджогах машин в городском парке.

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В свою очередь мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс обвинила протестующих в том, что так они позорят имя борца за права темнокожего населения страны Мартина Лютера Кинга, родившегося в этом городе.

"Творящееся на улицах Атланты – это не Атланта. Это не в духе Мартина Лютера Кинга, это хаос <...> когда Кинга убили, мы же не творили подобное в нашем городе", - возмутилась Боттомс.

Также поступают сообщения о стычках с полицией участников демонстрации в Бруклине. Полицейские с переменным успехом пытаются не допустить прорыва протестующих через металлические ограждения, установленные вокруг спортивной арены. Из толпы в полицейских бросали пластиковые бутылки с водой.

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выразил солидарность с участниками демонстраций, но призвал их соблюдать общественный порядок.

"Никто не оправдывает поджоги, грабеж и разбой, но все понимают гнев, страх и разочарование протестующих. Справедливость должна восторжествовать", – отметил мэр.

В Альбукерке (штат Нью-Мексико) четыре человека были задержаны после стычек с правоохранителями в ходе многочасовой демонстрации. По данным издания, полицейские применили слезоточивый газ, чтобы под его прикрытием отступить и избежать таким образом более ожесточенных столкновений с толпой.

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Сообщения о беспорядках также поступают из Колумбуса (штат Огайо), Хьюстона (штат Техас), Далласа (штат Техас), Финикса (штат Аризона), Сан-Хосе (штат Калифорния), Лас-Вегаса (штат Невада), Шарлотт (штат Северная Каролина) и менее крупных городов страны.

Напомним, из-за беспорядков в Миннеаполисе ввели комендантский час.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии СШАк поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов и беспорядков, во время которых произошли столкновения с полицией.

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США беспорядки протестующие

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