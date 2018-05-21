"Фальшивый процесс": в США резко раскритиковали президентские выборы в Венесуэле

Сегодня, 23:05

Вице-президент США Майкл Пенс раскритиковал власти Венесуэлы за "очередной удар по демократии".

Майк Пенс. Фото: AFP
Майк Пенс. Фото: AFP

Выборы президента Венесуэлы были мошенническими, и Вашингтон не намерен игнорировать страдания венесуэльского народа, заявил 21 мая вице-президент США Майкл Пенс.

"Выборы в Венесуэле были обманом: в них не было ни свободы, ни справедливости. Нелегитимные результаты этого фальшивого процесса нанесли очередной удар демократии в Венесуэле", – говорится в заявлении вице-президента.

По его словам, США не намерены "сидеть, сложа руки, пока Венесуэла разрушается, а страдания ее храброго народа продолжаются".

Он подчеркнул, что "Америка выступает против диктатуры", а также призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "допустить ввоз в страну гуманитарной помощи".

Вместе с тем, согласно сообщению пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николасу Мадуро по случаю его переизбрания на пост президента Венесуэлы.

Напомним, по данным избиркома Венесуэлы Мадуро набрал почти 6,2 млн голосов на президентских выборах. Главный соперник Мадуро – Энри Фалькон от партии "Прогрессивный авангард" – заручился поддержкой 1,91 млн избирателей. На участки были приглашены 20,5 млн человек, явка составила 46,02%.

Ранее мы писали, что США расширили список санкций по Венесуэле.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.
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Источник:

Интерфакс

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