Правительство Венесуэлы обвинило США в саботаже выборов

За день до того США объявили о введении санкций в отношении Дьосдадо Кабельо

Накануне президентских выборов в Венесуэле правительство под руководством нынешнего главы государства Николаса Мадуро, который ранее решил идти на второй срок с благословения шамана, обвинило американскую администрацию в попытке намеренно сорвать волеизъявление. Как следует из заявления, распространенного по местному времени вечером в субботу, 19 мая, недавно введенные Белым домом новые санкции представляют собой "систематическую агрессивную кампанию". Санкции с правовой точки зрения необоснованы, утверждает правительство Венесуэлы, передает DW.

За день до того США объявили о введении санкций в отношении Дьосдадо Кабельо, второго человека в возглавляемой Мадуро Единой социалистической партии, считающегося помимо этого вторым лицом в государстве еще со времен умершего в 2013 году Уго Чавеса. В заявлении Вашингтона было сказано, что Мадуро также лично заинтересован в интенсификации наркотрафика. Ранее санкции были введены в отношении самого Мадуро. Кроме того, Белый дом возложил на него ответственность за политический и экономический кризисы в Венесуэле.

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В результате президентских выборов Мадуро вероятнее всего будет переизбран на ближайшие шесть лет. Двум наиболее популярным оппозиционным кандидатам было запрещено участвовать в выборах. США, Европа и ряд латиноамериканских стран жестко раскритиковали предвыборную кампанию в Венесуэле, заявив, что не признают их результатов. Некоторые оппозиционеры призвали к бойкоту выборов.

Ранее мы писали, что США расширили список санкций по Венесуэле.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.