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Финансовое фиаско: Трамп охарактеризовал свою работу президентом

Работа в Белом доме обернулась для 45-го президент США невероятными убытками

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Финансовое фиаско: Трамп охарактеризовал свою работу президентом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/43b/7e2/5c543b7e2ef00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/43b/7e2/5c543b7e2ef00.jpg США Работа в Белом доме обернулась для 45-го президент США невероятными убытками

В финансовом плане работа президентом США не представляет интереса, заявил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп в интервью газете The New York Times, отметив, что за два года своего президентства он "потерял огромные суммы", не устав уточнять конкретные цифры.

"Это не прибыльная работа", – подчеркнул он.

Свою нынешнюю должность Дональд Трамп называет одной из "крупнейших финансовых неудач всех времен".

"Как вы знаете, я, к счастью, в деньгах не нуждаюсь. Но я несу убытки, и эти цифры невероятные", – заключил глава государства.

Несмотря на это, Трамп утверждает, как то, что не собирается покидать свой пост, так и то, что он не станет участвовать в следующих президентских выборах.

"Мне нравится эта работа", – заверил он.

Американский лидер утверждает, что среди республиканцев ему конкурентов нет и что он пользуется большой поддержкой в партии.

Напомним, что ранее Дональд Трамп неоднократно высказывался о собственном рейтинге, как о чрезвычайно высоком.

В то же время, согласно соцопросам каждый второй американец выступает за то, что Трамп должен будет оставить свою должность, если будет доказан факт его сговора с Кремлем.

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Тег Белый дом, Трамп, Дональд Трамп, выборы в США

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Источник:

Интерфакс-Украина

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