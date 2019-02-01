Финансовое фиаско: Трамп охарактеризовал свою работу президентом
Работа в Белом доме обернулась для 45-го президент США невероятными убытками
В финансовом плане работа президентом США не представляет интереса, заявил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп в интервью газете The New York Times, отметив, что за два года своего президентства он "потерял огромные суммы", не устав уточнять конкретные цифры.
"Это не прибыльная работа", – подчеркнул он.
Свою нынешнюю должность Дональд Трамп называет одной из "крупнейших финансовых неудач всех времен".
"Как вы знаете, я, к счастью, в деньгах не нуждаюсь. Но я несу убытки, и эти цифры невероятные", – заключил глава государства.
Несмотря на это, Трамп утверждает, как то, что не собирается покидать свой пост, так и то, что он не станет участвовать в следующих президентских выборах.
"Мне нравится эта работа", – заверил он.
Американский лидер утверждает, что среди республиканцев ему конкурентов нет и что он пользуется большой поддержкой в партии.
Напомним, что ранее Дональд Трамп неоднократно высказывался о собственном рейтинге, как о чрезвычайно высоком.
В то же время, согласно соцопросам каждый второй американец выступает за то, что Трамп должен будет оставить свою должность, если будет доказан факт его сговора с Кремлем.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Финансовое фиаско: Трамп охарактеризовал свою работу президентом". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал условие вывода войска из Афганистана
США и движению "Талибан" удалось в общих чертах обозначить рамки будущих мирных договоренностей по Афганистану
Трамп требует отменить "карусели" на выборах и назвал способ
Президент США возмущен тем, что одни люди голосуют в разных штатах, не имея гражданства
"Кишка тонка": Трамп раскритиковал основателя Starbucks как возможного соперника на выборах
Накануне Шульц заявил, что всерьез рассматривает возможность своего участия в президентских выборах в 2020 году
Очередные выборы президента США: почему у Трампа нет реальных конкурентов
Трамп опережает всех возможных кандидатов, пока другие "упражняются" в общении с избирателями