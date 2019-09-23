Генерал США: У нас есть план, как уничтожить российскую ПВО в Калининграде

Россия прямо под носом у НАТО выставила ракеты, которыми может ударить по любой стране Европы

Джеффри Харриган. Фото: af.mil

В США давно имеют стратегию военного удара против России, а теперь подтверждают, что вместе со своими союзниками по НАТО готовы уничтожить российскую систему противовоздушной обороны в Калининградской области в случае необходимости.

Об этом заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган, передает издание Breaking Defense.

Наличие серьезных ракетных сил России в Калининградской области – как наступательных, так и оборонительных (ПВО) – заставляют силы НАТО держать в запасе план по уничтожению российской ракетной системы.

"Если нам придется этим заняться, например, уничтожить IADS (интегрированную систему ПВО), пусть не будет сомнений, у нас есть план как это сделать. Мы ведем подготовку к этому, мы постоянно продумываем эти планы, и... будем готовы к их реализации, если когда-либо нам придется это сделать", – сказал Харриган, но не уточнили из соображений секретности, как именно это можно сделать.

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Издание также отмечает, что в необычном расположении Калининградской области есть плюсы и минусы для РФ: близкое нахождение к потенциальному противнику (между Литвой и Польшей) мощной передовой военной базы; но в то же время удаленность Калининграда делает его удобной целью для ракет НАТО.

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В то же время в России уже отреагировали на такие слова американского генерала. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала подобные заявления абсолютно безответственными, и добавила, что они делаются исходя из политических, конъюнктурных и, возможно, электоральных соображений, передает "Интерфакс".

Как сообщали новости "Сегодня", в 2016 году Россия перебросила "Искандеры" под Калининград. Тогда в Минобороны РФ говорили, что это было сделано в рамках боевой подготовки. В 2018 году у Путина сделали заявление по размещению там "Искандеров". пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это исключительно суверенный вопрос российской территории.

В свою очередь США выяснили, что Россия готовит в Калининграде. Специалисты из Федерации американских ученых (FAS) заявляли о наличии спутниковых снимков, показывающие, что российские военные существенно модернизировали бункер для хранения ядерного оружия близ Калининграда.

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