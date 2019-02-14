Глава агентства США по ЧС, который возил семью по Гавайям за госсчет, подаст в отставку

Брока Лонга обязали компенсировать 151 тысячу долларов, которые он потратил на свои нужды

Фото: Pixabay

Глава агентства США по ЧС, который возил семью по Гавайям за госсчет, подаст в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4b7/cf3/5c64b7cf3358a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4b7/cf3/5c64b7cf3358a.jpg 2019-02-14T04:58:00+02:00 США Брока Лонга обязали компенсировать 151 тысячу долларов, которые он потратил на свои нужды

Руководитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) Брок Лонг готовится покинуть свой пост. Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Блумберг.

По данным его источников, предполагаемая отставка Лонга обсуждалась в среду утром в Белом доме. Основания или причины такого шага не раскрываются.

Аппарат генерального инспектора Министерства внутренней безопасности (МВБ) США в сентябре прошлого года информировал о результатах проверки целесообразности расходов на разъезды начальника FEMA. Генинспектор пришел к заключению, что Лонг использовал для личных нужд государственные транспортные средства и потратил таким образом 151 тыс. долларов, которые его обязали компенсировать.

Начальнику Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям были предъявлены "несанкционированные" поездки домой — в штат Северная Каролина — на служебном транспорте, а также использование государственных автомобилей и госслужащих для перемещения его и членов его семьи по Гавайям во время посещения руководителем FEMA этого штата минувшей весной. Лонг, как подсчитали в офисе генинспектора, задолжал казне 94 тыс. долларов за личное использование государственного транспорта, 55 тыс. долларов — за связанные с этим транспортные издержки и 2 тыс. долларов — за расходы, связанные с техническим обслуживанием транспортных средств.

Ранее мы писали, что в Одессе двоим экс-чиновникам Автодора объявлено подозрение в крупной растрате. Бывших чиновников заподозрили в растрате 138 тонн горючего.

Напомним, проректора одного из киевских университетов будут судить за присвоение 700 тысяч гривен государственных средств. Подозреваемая незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

Ранее в Киеве 16 сотрудников банка "Крещатик" присвоили 50 миллионов гривен. Организованная группа завладела деньгами клиентов, используя десятки схем.

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