Глава ЦРУ обвинил Путина во лжи

Сегодня, 02:45

Глава ЦРУ назвал неправдивыми слова Путина о том, что РФ не вмешивалась в американские выборы

фото AFP
фото AFP

Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что не верит президенту РФ Владимиру Путину, который заявляет о непричастности России к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Он также отметил, что хакеры, которые вмешались в избирательный процесс, были связаны с Кремлем, передает The Hill.

"Россияне пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году", – заявил Помпео.

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Как сообщалось, США обвинили Россию в "энергетическом" вмешательстве. Такие сведение содержатся в докладе, который подготовил Комитет палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. В нем указывается о действиях России посредством "разжигающих" и "манипулирующих" сообщений в соцсетях.

Также 16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер передал в суд 37 страниц с доказательствами вмешательства как минимум 13 россиян и трех российских компаний в процесс американского волеизъявления. Эти иностранцы вели кампании в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
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