Главу Twitter вызвали для дачи показаний в Комитет Конгресса США

Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США вызвал главу компании Twitter Джека Дорси для дачи показаний по поводу алгоритмов работы принадлежащей ему социальной сети и отслеживания публикуемой там информации. Как сообщается в пятницу в заявлении на сайте спецкомитета, слушания пройдут 5 сентября, – передает ТАСС.

"Комитет намеревается задать сложные вопросы о том, как Twitter отслеживает и контролирует [публикуемую в соцсети] информацию, и мы с нетерпением ждем, что Дорси будет честен и открыт относительно сложного процесса алгоритмов компании и ее субъективных оценок по содержанию", – указано в нем. Подчеркивается, что решение принято в связи с непрозрачностью механизмов работы социальной сети, которая вызывает опасения у американцев.

Ранее в пятницу представители министерства внутренней безопасности США и ФБР обсудили угрозу иностранного вмешательства и кибербезопасность на встрече с представителями Facebook и Microsoft. Информационный портал BuzzFeed сообщил, что указанные компании совместно с представителями от Twitter и Google проведут в пятницу закрытую встречу для обсуждения подготовки к промежуточным парламентским выборам в США, которые пройдут в 2018 году.

Напомним, в совете директоров Tesla попросили Илона Маска прекратить писать в Twitter.