Госдеп США поставил Лаврова на место заявлением по Сирии
Официальный Вашингтон отметил, что его позиция в сирийском вопросе не изменилась
В Государственном департаменте США категорически опровергли заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты хотят расколоть Сирию по реке Евфрат. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Роберт Паллаидино, сообщает "Укринформ".
"Абсолютно нет. Мы четко заявили, что поддерживаем политическое решение под эгидой ООН, и именно это мы продолжим делать", – ответил Палладино на вопрос журналистов, намерены ли США "расколоть" Сирию.
Кроме того, он подчеркнул, что позиция США этом вопросе не изменилась.
"Единственным путем в Сирии является политическое решение под эгидой Женевского процесса, и это включает конституционную реформу, выборы под эгидой ООН, и все должно быть сделано согласно Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - добавил официальный представитель Государственного департамента США.
О том, что цель США – "расколоть Сирию и создать на восточном берегу квазигосударство", как сообщили российские СМИ, заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.
Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "разумный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.
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