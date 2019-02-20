Госдеп США поставил Лаврова на место заявлением по Сирии

Официальный Вашингтон отметил, что его позиция в сирийском вопросе не изменилась

Сергей Лавров. Фото: AFP

Госдеп США поставил Лаврова на место заявлением по Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f1c/38a/5c3f1c38ab162.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f1c/38a/5c3f1c38ab162.jpg 2019-02-20T08:05:00+02:00 США Официальный Вашингтон отметил, что его позиция в сирийском вопросе не изменилась

В Государственном департаменте США категорически опровергли заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты хотят расколоть Сирию по реке Евфрат. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Роберт Паллаидино, сообщает "Укринформ".

"Абсолютно нет. Мы четко заявили, что поддерживаем политическое решение под эгидой ООН, и именно это мы продолжим делать", – ответил Палладино на вопрос журналистов, намерены ли США "расколоть" Сирию.

Кроме того, он подчеркнул, что позиция США этом вопросе не изменилась.

"Единственным путем в Сирии является политическое решение под эгидой Женевского процесса, и это включает конституционную реформу, выборы под эгидой ООН, и все должно быть сделано согласно Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - добавил официальный представитель Государственного департамента США.

О том, что цель США – "расколоть Сирию и создать на восточном берегу квазигосударство", как сообщили российские СМИ, заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "разумный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.

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