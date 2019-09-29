Госдеп возобновил расследование "почтового" дела Клинтон

Работники службы связывались с чиновниками, которые контактировали с Клинтон

Фото из открытых источников

Служба дипломатической безопасности Госдепа в августе связывалась с чиновниками, которые контактировали с бывшим секретарем США Хиллари Клинтон. Им сообщили о возможной ответственности за недавно обнаруженные инциденты с безопасностью. Служба уже общалась с 130 лицами, передает The Washington Post.

Расследование началось полтора года назад, но вскоре представители службы перестали обращаться к бывшим сотрудникам ведомства.

Как пишет издание, сотрудникам не грозит уголовное преследование, но результаты расследования могут навредить их репутации.

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Бывшие чиновники из администрации 44-го президента США Барака Обамы охарактеризовали это как "чрезвычайно агрессивное преследование" со стороны действующей власти.

В Госдепартаменте изданию заявили, что действуют со стандартным протоколом расследования, которое началось еще при президентстве Обамы.

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"Это не имеет никакого отношения к тому, кто находится в Белом доме. Речь идет о времени, которое необходимо для того, чтобы миллионы электронных писем – это около трех с половиной лет", – заявили газете в ведомстве.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что бывшему кандидату в президенты США Хиллари Клинтон грозило бы уголовное дело, если бы за нее не вступился директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми.

Также мы писали, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила не участвовать в выборах президента страны, хотя ранее допускала свое участие. Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.

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