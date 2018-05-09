Госсекретарь США прибыл в КНДР

Сегодня, 03:44

Майк Помпео прибыл в Северную Корею

фото AFP
фото AFP

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Северную Корею

Это второй визит Помпео в КНДР за шесть недель. При этом первый был осуществлен еще в качестве директора ЦРУ.

Госсекретарь намерен обсудить судьбу трех американцев, содержащихся в заключении в Северной Корее, а также подготовить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Встреча лидеров США и КНДР может пройти в мае или начале июня.

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Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита..

В свою очередь президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на соглашение двух стран. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
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Источник:

Reuters

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