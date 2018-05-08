Перед встречей с Трампом Ким Чен Ын посетил главу Китая

Это вторая встреча лидеров двух государств за последние две недели

Китай сообщил о встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с китайским главой Си Цзиньпином в северном китайском портовом городе Далянь. Об этом сообщает Associated Press.

Встреча стала второй между двумя лидерами за последние недели. В марте Ким Чен Ын совершил тайный визит в Пекин – первый с начала его правления.

Китай является единственным крупным союзником Северной Кореи, хотя торговля между ними резко упала в последние месяцы. Пекин применяет экономические санкции в соответствии с решением ООН в ответ на ядерные и баллистические испытания Пхеньяна.

Встреча между лидерами Китая и КНДР прошла на фоне подготовки исторического саммита Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Точная дата их встречи, которая планируется в мае-июне, пока не известна.

Китай стремится заявить о своей роли в процессе снижения напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщалось, Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.