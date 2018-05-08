Перед встречей с Трампом Ким Чен Ын посетил главу Китая

Вчера, 15:54

Это вторая встреча лидеров двух государств за последние две недели

Фото: utro.ru
Фото: utro.ru

Китай сообщил о встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с китайским главой Си Цзиньпином в северном китайском портовом городе Далянь. Об этом сообщает Associated Press.

Встреча стала второй между двумя лидерами за последние недели. В марте Ким Чен Ын совершил тайный визит в Пекин – первый с начала его правления.

Китай является единственным крупным союзником Северной Кореи, хотя торговля между ними резко упала в последние месяцы. Пекин применяет экономические санкции в соответствии с решением ООН в ответ на ядерные и баллистические испытания Пхеньяна.

Встреча между лидерами Китая и КНДР прошла на фоне подготовки исторического саммита Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Точная дата их встречи, которая планируется в мае-июне, пока не известна.

Китай стремится заявить о своей роли в процессе снижения напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщалось, Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.
Китай, встреча, КНДР, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

СМИ Китая раскрыли причины первого зарубежного визита Ким Чен Ына

28 Марта, 11:41

Китай заявил, что дружба и сотрудничество с КНДР продолжатся

Другие страны

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Фото: AFP

Глава Китая Си Цзиньпин собрался посетить КНДР

18 Апреля, 09:54

Это будет первый визит китайского лидера в КНДР с 2012 года, когда он занял пост председателя коммунистической партии
Загрузка...

Другие страны

Ким Чен Ын. Фото: AFP

Ким Чен Ын на бронированном поезде прибыл в Китай

26 Марта, 20:03

Северокорейский лидер мог отправиться в Китай на бронированном поезде через пограничный мост на реке Ялуцзян, соединяющий китайский город Даньдун и корейский Синыйджу

Другие страны

Си Цзиньпин. Фото: AFP

Си Цзиньпинь снова стал председателем Китая и впервые присягнул на верность Конституции

17 Марта, 10:28

Вице-председателем КНР избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Компартии Ван Цищань
Загрузка...