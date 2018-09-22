Хакеры пытались взломать почтовые аккаунты американских сенаторов

Атаке подверглись как представители Республиканской, так и Демократической партии США

Личные почтовые аккаунты сервиса Gmail ряда американских сенаторов стали целью атаки иностранных хакеров, сообщает телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на представителя компании Google.

Атаке подверглись как представители Республиканской, так и Демократической партии США. Данных, сколько именно сенаторов пострадали от этой хакерской атаки, нет.

Представитель Google не сообщил, оказалась ли предпринятая хакерами попытка взлома успешной или нет.

В среду сенатор-демократ Рон Уайден заявил, что "по меньшей мере одна крупная компания проинформировала некоторое количество сенаторов и сотрудников Сената США о том, что их личные почтовые аккаунты стали целью иностранных хакеров".

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Ранее сообщалось, что госдеп США 7 сентября столкнулся с проблемой, связанной со взломом системы электронной почты части сотрудников американского внешнеполитического ведомства. Однако тогда отмечалось, что хакерская атака затронула "менее 1% почтовых ящиков персонала" и не коснулась никакой секретной информации.

Напомним, что Администрация президента США Дональда Трампа расширила полномочия киберкомандования вооруженных сил страны.

Теперь ведомство может осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак.

Как отмечает газета, одной из причин расширения полномочий киберкомандования были вторжения России в американские сети во время президентских выборов 2016 года в США.