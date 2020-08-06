Хочет сэкономить: Трамп может объявить из Белого дома об участии в выборах

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах главы государства из Белого дома. Это позволит сэкономить средства американских налогоплательщиков, – пишет ТАСС.

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"Если мы отправимся в другой штат или в другое место, то сумма затраченных на это средств будет колоссальной. Я это принимаю во внимание", — отметил президент и уточнил, что Белый дом "будет удобным и наименее дорогостоящим местом". "Я считаю, что это весьма подходящая идея. Мы ее изучаем", — резюмировал Трамп.

Например, согласиться на выдвижение кандидатом глава государства сможет в помещении Белого дома, отведенном для первой леди, а не в рабочем Овальном кабинете. По его словам, Трампу "было бы уместно" выступить с такой речью в восточном крыле Белого дома, предназначенном для супруги президента США и сотрудников ее аппарата. Пока окончательного решения на этот счет не принято.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден.

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