Худышка из Калифорнии побила рекорд по поеданию бургеров

Молли Скалер пятый год подряд становиться лучшей в "уничтожении" бургеров

Молли Скалер. Фото: facebook.com/MollySchuylerOmaha.

Кроме соревнований по поеданию на скорость хот-догов, которые прошли в США ко Дню независимости, американцы определили и самого быстрого едока бургеров.

Им, а точнее ею, оказалась американка из Калифорнии Молли Скалер, которая весит менее 60 кг.

Организаторы состязаний сообщили, что в этот раз Скалер за 10 минут съела 32 булочки с котлетой, побив свой же рекорд, и на правах победительницы получила главный приз — чек на 1,5 тыс. долларов.

Второе в этом году место вновь досталось жителю штата Пенсильвания Дэну Кеннеди. Он за 10 минут съел 24 бургера и получил за это 850 долларов. На третьем месте — Эндрю Пул с результатом 20 бургеров и призом в 500 долларов.

Любопытно, что Скалер "специализируется" не только на бургерах. В прошлом году она за 30 минут съела 501 куриное крылышко и заработала 5 тыс. долларов, а также получила легковой автомобиль.

Стоит отметить, что в прошлом году Молли Скаллер тоже победила в этом конкурсе. Более того, девушка уже пять лет подряд становится лучшей в поедании бургеров.

Мы также писали, что один из подобных конкурсов закончился трагедией – в Японии на соревнованиях по поеданию онигири (традиционного местного блюда из риса с начинкой) один из участников подавился и умер.

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