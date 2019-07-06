Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Худышка из Калифорнии побила рекорд по поеданию бургеров

6 июля, 05:12

Молли Скалер пятый год подряд становиться лучшей в "уничтожении" бургеров

Молли Скалер. Фото: facebook.com/MollySchuylerOmaha
Молли Скалер. Фото: facebook.com/MollySchuylerOmaha.

Кроме соревнований по поеданию на скорость хот-догов, которые прошли в США ко Дню независимости, американцы определили и самого быстрого едока бургеров.

Им, а точнее ею, оказалась американка из Калифорнии Молли Скалер, которая весит менее 60 кг.

Организаторы состязаний сообщили, что в этот раз Скалер за 10 минут съела 32 булочки с котлетой, побив свой же рекорд, и на правах победительницы получила главный приз — чек на 1,5 тыс. долларов.

Второе в этом году место вновь досталось жителю штата Пенсильвания Дэну Кеннеди. Он за 10 минут съел 24 бургера и получил за это 850 долларов. На третьем месте — Эндрю Пул с результатом 20 бургеров и призом в 500 долларов.

Любопытно, что Скалер "специализируется" не только на бургерах. В прошлом году она за 30 минут съела 501 куриное крылышко и заработала 5 тыс. долларов, а также получила легковой автомобиль.

Стоит отметить, что в прошлом году Молли Скаллер тоже победила в этом конкурсе. Более того, девушка уже пять лет подряд становится лучшей в поедании бургеров.

Мы также писали, что один из подобных конкурсов закончился трагедией – в Японии на соревнованиях по поеданию онигири (традиционного местного блюда из риса с начинкой) один из участников подавился и умер.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег еда, соревнования, бургер, бургеры

Вы сейчас просматриваете новость " Худышка из Калифорнии побила рекорд по поеданию бургеров". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда твой доход более 100 млрд: Билла Гейтса сняли в очереди за бургерами

18 января, 04:16

Миллиардер – настоящий любитель фастфуда из ресторана Burgermaster и часто обедает там

Биг Мак празднует полвека

1 августа 2018, 10:55

К юбилею корпорация McDonald's изготовила монеты MacCoin

"Всегда голодная Москва": молодежь устроила потасовку из-за бесплатных бургеров

25 апреля, 01:24

Пользователи соцсетей выражают возмущение увиденным

Лучшие рецепты: как приготовить полезный домашний бургер

25 октября 2018, 17:07

Чтобы бургер получился не только вкусным, но и полезным, выбирайте только лучшие ингредиенты

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

УЕФА на год дисквалифицировала тренера "Краснодара" Мусаева

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

Президент внес в Раду два неотложных законопроекта

Российской фигуристке не простили красоту. Равнодушных к Ане нет

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

Ещё не отдохнул. Лидер «Тоттенхэма» потерял сознание на пляже

Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

"Мы не бандиты". Речь Кирилла Кокорина на заседании в суде

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Вчера, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

4 июля, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

5 самых полезных фруктов для сердца

Пятнадцать подсказок человеку свыше
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь