Худышка из Калифорнии побила рекорд по поеданию бургеров
Молли Скалер пятый год подряд становиться лучшей в "уничтожении" бургеров
Кроме соревнований по поеданию на скорость хот-догов, которые прошли в США ко Дню независимости, американцы определили и самого быстрого едока бургеров.
Им, а точнее ею, оказалась американка из Калифорнии Молли Скалер, которая весит менее 60 кг.
Организаторы состязаний сообщили, что в этот раз Скалер за 10 минут съела 32 булочки с котлетой, побив свой же рекорд, и на правах победительницы получила главный приз — чек на 1,5 тыс. долларов.
Второе в этом году место вновь досталось жителю штата Пенсильвания Дэну Кеннеди. Он за 10 минут съел 24 бургера и получил за это 850 долларов. На третьем месте — Эндрю Пул с результатом 20 бургеров и призом в 500 долларов.
Любопытно, что Скалер "специализируется" не только на бургерах. В прошлом году она за 30 минут съела 501 куриное крылышко и заработала 5 тыс. долларов, а также получила легковой автомобиль.
Стоит отметить, что в прошлом году Молли Скаллер тоже победила в этом конкурсе. Более того, девушка уже пять лет подряд становится лучшей в поедании бургеров.
Мы также писали, что один из подобных конкурсов закончился трагедией – в Японии на соревнованиях по поеданию онигири (традиционного местного блюда из риса с начинкой) один из участников подавился и умер.
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