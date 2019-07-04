В США определят чемпиона по поеданию хот-догов

Ко Дню независимости в Штатах в очередной раз определят самого прожорливого американца





Участников соревнования предварительно взвешивают. Жюри должно знать, сколько человек весил до старта состязаний, и сколько будет весить после. Так определяют победителя.

Вес одинадцатикратного чемпиона по поеданию хот-догов Джои Честната составил перед стартом 101 кг.

В прошлом году Джои установил рекорд: съел 74 хот-дога за 10 минут. Мужчина признается, что приезжает на соревнования, чтобы, прежде всего, от души поесть.

"Я довольно скромный, и все же люблю есть, путешествовать и выигрывать!" – признается он.

Женщины будут соревноваться отдельно, ведь едят они все же меньше. Скажем, пятикратная чемпионка по поеданию хот-догов среди женщин Мики Судо за те же 10 минут съела 37 хот-догов. Свой успех она связывает с постоянными тренировками в зале, ведь после физических нагрузок и аппетит лучше.

"Попробую напоследок сделать физические упражнения, сбросить немного веса. Это действительно помогает и для этого нужно быть в форме", – говорит она.

Победители конкурса получат щедрую финансовую вознаграждение: 10 тысяч долларов за первое место. А проигравшие, по крайней мере, наедятся до отвала.

Напомним, американский президент Дональд Трамп пообещал в рамках торжественных мероприятиях провести демонстрацию военной техники – воздушный парад и показ боевых танков.

Мы также писали, что, помимо празднеств, 4 июля в Вашингтоне состоится акция протеста американского антивоенного движения CodePink, активисты которой планируют поднять в небо над американской столицей огромную надувную фигуру Трампа в виде разозленного малыша в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.

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