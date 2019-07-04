Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США определят чемпиона по поеданию хот-догов

4 июля, 19:36

Ко Дню независимости в Штатах в очередной раз определят самого прожорливого американца



Ко Дню независимости в США, который ежегодно отмечается 4 июля, устроили чемпионат по поеданию хот-догов – блюда, считающегося одним из неофициальных символов страны.

Участников соревнования предварительно взвешивают. Жюри должно знать, сколько человек весил до старта состязаний, и сколько будет весить после. Так определяют победителя.

Вес одинадцатикратного чемпиона по поеданию хот-догов Джои Честната составил перед стартом 101 кг.

В прошлом году Джои установил рекорд: съел 74 хот-дога за 10 минут. Мужчина признается, что приезжает на соревнования, чтобы, прежде всего, от души поесть.

"Я довольно скромный, и все же люблю есть, путешествовать и выигрывать!" – признается он.

Женщины будут соревноваться отдельно, ведь едят они все же меньше. Скажем, пятикратная чемпионка по поеданию хот-догов среди женщин Мики Судо за те же 10 минут съела 37 хот-догов. Свой успех она связывает с постоянными тренировками в зале, ведь после физических нагрузок и аппетит лучше.

"Попробую напоследок сделать физические упражнения, сбросить немного веса. Это действительно помогает и для этого нужно быть в форме", – говорит она.

Победители конкурса получат щедрую финансовую вознаграждение: 10 тысяч долларов за первое место. А проигравшие, по крайней мере, наедятся до отвала.

Напомним, американский президент Дональд Трамп пообещал в рамках торжественных мероприятиях провести демонстрацию военной техники – воздушный парад и показ боевых танков.

Мы также писали, что, помимо празднеств, 4 июля в Вашингтоне состоится акция протеста американского антивоенного движения CodePink, активисты которой планируют поднять в небо над американской столицей огромную надувную фигуру Трампа в виде разозленного малыша в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег еда, соревнования, День Независимости, хот-дог, День независимости США

Вы сейчас просматриваете новость " В США определят чемпиона по поеданию хот-догов". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемпион проглотил 68 хот-догов за 10 минут

5 июля 2009, 16:38

В США прошли соревнования по поеданию хот-догов на скорость.

Хрупкая девушка стала чемпионом мира по поеданию бургеров

4 июля 2018, 12:52

За десять минут ей удалось съесть целых 27 штук

Аргентинский боксер умер на соревнованиях по поеданию круассанов

6 ноября 2018, 15:58

Марио Мело был претендентом на чемпионский пояс WBA

Японец повредил челюсть, тренируясь поедать хот-доги на скорость

25 июня 2007, 12:51

Житель Японии, установивший мировой рекорд в заглатывании десятков хот-догов на скорость, получил в ходе тренировок серьезную травму челюсти.

Суд по «Краяну»: Саакашвили принес «черную бухгалтерию» Труханова

5 научных способов продлить свою жизнь

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

Вундеркинд за 126 миллионов. И ему всего 19 лет!

Усик стал лауреатом российской премии

42,2 километра: почему дистанция марафона именно такая?

Почему представители негроидной расы самые быстрые и выносливые

Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?

Kasta распродает все напольные весы по себестоимости

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Сегодня, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

5 научных способов продлить свою жизнь

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

Назван самый полезный суп
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь