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И.о. шефа аппарата Белого дома вызвали дать показания в рамках процедуры импичмента

6 ноября, 00:02

Факты указывают на то, что Малвейни прямо участвовал в схеме по оказанию давления на Украину, - говорится в сообщении

/ Фото: Pixabay

Три комитета, ведущие расследование в рамках процедуры импичмента президента США, направили письмо исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни с просьбой дать показания.

Об этом сообщает комитет по иностранным делам палаты представителей США.

"Факты указывают на то, что Малвейни прямо участвовал в схеме по оказанию давления на Украину, созданию угрозы национальной безопасности и подрыву внешней политики США", – говорится в заявлении комитета.

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Малвейни призывают явиться в Конгресс 8 ноября. Неизвестно, будет ли он сотрудничать с комитетами, так как Трамп приказал сотрудникам администрации не идти навстречу организаторам процедуры импичмента.

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Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что именно Волкер, Сондленд, а также министр энергетики США Рик Перри занимались американской политикой в отношении Украины. В то же время Госдепартамент, включая госсекретаря Майка Помпео, получил указание не вмешиваться и не препятствовать их работе.

Поводом для импичмента Трампу стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США Белый дом стенограмма Владимир Зеленский Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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