IKEA заплатит семье в США 46 млн долларов: что произошло

Крэйг и Джолин Дудеки потребовали у компании компенсацию - их сына убило комодом Malm

/ Фото: Flickr

Одна из крупнейших в мире мебельных торговых сетей IKEA готова выплатить 46 млн долларов семье мальчика, которого придавило насмерть комодом этой компании.

Трагедия случилась в мае 2017 года после того, как двухлетний Джозеф Дудек из Калифорнии попытался взобраться на 32-килограммовый комод серии Malm.

Джозеф Дудек. Фото: скриншот

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За год до произошедшего IKEA изъяла данную серию комодов из продажи из-за четырех других случаев гибели детей с участием комодов Malm, но родители мальчика, Крэйг и Джолин Дудеки, об этом не знали.

После гибели их сына они подали иск против шведской компании, но IKEA согласилась выплатить указанную сумму полностью, не доводя данное дело до суда.

Комод Malm – подобная модель привела к гибели детей в США. Фото: William Hook/Flickr

Адвокаты семьи Дудек назвали это крупнейшим урегулированием по случаю случайной гибели ребенка в США.

"Несмотря на то, что ни одно урегулирование не сможет изменить эти трагические события, мы рады, что это судебное разбирательство разрешилось", — заявили по этому поводу в IKEA.

В 2016 году IKEA выплатила 50 млн долларов компенсации для урегулирования судебных дел о трех схожих случаях гибели детей в результате инцидентов с мебелью серии Malm.

Напомним, что в июле суд обязал выплатить 5 млрд долларов другую американскую компанию – Facebook. О подробностях решения судьи вы можете узнать в видеосюжете:

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