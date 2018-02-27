Иванке Трамп не понравилось, что ее сравнивают с сестрой лидера Северной Кореи

Сегодня, 14:03

Советница президента предпочла бы сравнение с женщинами политиками из Южной Кореи

Иванка Трамп. Фото: AFP
Иванка Трамп. Фото: AFP

Советницу президента США и его дочь Иванку Трамп возмутило сравнение с сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Е Чжон. Об этом она заявила в интервью в Южной Корее, где Иванка Трамп возглавляла президентскую делегацию США на церемонии закрытия Олимпийских зимних игр для NBC News.

Она была бы первым официальным представителем США, которая могла встретиться с северокорейскими официальными лицами после отмененной встречи вице-президента Майка Пенса с северокорейскими официальными лицами на прошлой неделе, в которую входила сестра Ким Е Чжон, которую многие СМИ называли "Иванкой Северной Кореи".

Иванка не было в восторге от такого сравнения.

"Я предпочла бы, чтобы меня сравнивали с женщинами Южной Кореи, которые сопсобствуют процветанию тут невероятной демократии," – отметила советница президента США.

Напомним, ожидалось, что позже Иванка Трамп отправится на ужин с Мун Чжэ Ином, а затем – в Пхёнчхан, где встретится с американскими спортсменами и посетит церемонию закрытия Олимпиады.

Также на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане будет присутствовать и делегация из КНДР, однако пока неизвестно, состоится ли какая-либо неформальная встреча между представителями США и Северной Кореи.

Напомним, ранее мы писали, что Северная Корея потратила примерно 240 миллионов вон (более 220 тысяч долларов) на визит делегации на Олимпиаду. Это в 4,5 раза больше чем страна потратила на подготовку спортсменов. 
КНДР, южная корея, Ким Чен Ын, Иванка Трамп

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