Как атакует коронавирус: ученые создали анимацию (видео)

Как коронавирус "атакует" легкие, теперь можно увидеть благодаря созданной учеными виртуальной модели.

Специалисты больницы при Университете Джорджа Вашингтона в США сделали анимацию на основе данных от первого пациента, попавшего к ним еще в середине марта. На кадрах видно, что COVID-19 наносит вред не только какой-то отдельной части легких, а распространяется по всей поверхности органа. Болезнь останавливает проход кислорода – он не может распространяться по организму. Именно поэтому люди в тяжелом состоянии нуждаются в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Коронавирус распространился на все материки, кроме Антарктиды, – пока разные страны продолжают разрабатывать и тестировать вакцину, инфекция беспощадно отнимает жизни в Европе, Азии, Африке, Австралии и в обоих Америках.

На сегодняшний день, по данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, в мире зарегистрировано более 1,9 млн заразившихся, включая более 464,9 тысячи выздоровевших и 120,9 тысячи скончавшихся. В разных странах все еще болеют более 1,3 млн человек.

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