Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Мировые новости
  2. США

Как атакует коронавирус: ученые создали анимацию (видео)

14 апреля, 21:25

Сергей Пономаренко

Инфекция распространяется в легких и блокирует поступление кислорода

Как коронавирус "атакует" легкие, теперь можно увидеть благодаря созданной учеными виртуальной модели.

Специалисты больницы при Университете Джорджа Вашингтона в США сделали анимацию на основе данных от первого пациента, попавшего к ним еще в середине марта. На кадрах видно, что COVID-19 наносит вред не только какой-то отдельной части легких, а распространяется по всей поверхности органа. Болезнь останавливает проход кислорода – он не может распространяться по организму. Именно поэтому люди в тяжелом состоянии нуждаются в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

Реклама

Коронавирус распространился на все материки, кроме Антарктиды, – пока разные страны продолжают разрабатывать и тестировать вакцину, инфекция беспощадно отнимает жизни в Европе, Азии, Африке, Австралии и в обоих Америках.

В тренде
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19

На сегодняшний день, по данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, в мире зарегистрировано более 1,9 млн заразившихся, включая более 464,9 тысячи выздоровевших и 120,9 тысячи скончавшихся. В разных странах все еще болеют более 1,3 млн человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

анимация коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 14 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 14 апреля и все подробностиДругие страны
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика
"Коронавирус создал Чарльз Либер": в чем реально подозревают профессора из ГарвардаСША
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкоголь
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкогольЭкономика
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилах
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилахСША
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономику
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономикуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...