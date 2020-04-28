Как можно скорее: Белый дом рекомендовал американским штатам отменить санитарные ограничения из-за коронавируса

«Мы хотим, чтобы все были в безопасности», — заявил Дональд Трамп

В Вашингтоне рекомендуют властям американских штатов отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан, несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки коронавирусом заразилось более миллиона человек. Об этом заявил в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим, чтобы они это делали, мы рекомендуем, чтобы они делали это как можно скорее, но безопасным образом. Мы хотим, чтобы все были в безопасности", — сказал он.

При этом, по словам Трампа, многие штаты могут начать с того, чтобы возобновить занятия в школах, прежде чем полностью снимать санитарные ограничения. "Я думаю, вы увидите, что многие школы откроются. Я думаю, это будет хорошо, потому что, как вы видели, в том, что касается воздействия, которое оказывает этот зловредный вирус, у молодежи, судя по всему, дела идут очень хорошо", — убежден американский президент.

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На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны".

Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Хозяин Белого дома подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом штате разная.

Напомним, что ранее Трамп заверил, что из-за коронавируса выборы в США не перенесут.

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