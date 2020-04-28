Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Мировые новости
  2. США

Как можно скорее: Белый дом рекомендовал американским штатам отменить санитарные ограничения из-за коронавируса

28 апреля, 06:36

Елена Кузьмич

«Мы хотим, чтобы все были в безопасности», — заявил Дональд Трамп

В Вашингтоне рекомендуют властям американских штатов отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан, несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки коронавирусом заразилось более миллиона человек. Об этом заявил в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим, чтобы они это делали, мы рекомендуем, чтобы они делали это как можно скорее, но безопасным образом. Мы хотим, чтобы все были в безопасности", — сказал он.

При этом, по словам Трампа, многие штаты могут начать с того, чтобы возобновить занятия в школах, прежде чем полностью снимать санитарные ограничения. "Я думаю, вы увидите, что многие школы откроются. Я думаю, это будет хорошо, потому что, как вы видели, в том, что касается воздействия, которое оказывает этот зловредный вирус, у молодежи, судя по всему, дела идут очень хорошо", — убежден американский президент.

Реклама

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности

На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны".

Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Хозяин Белого дома подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом штате разная.

Напомним, что ранее Трамп заверил, что из-за коронавируса выборы в США не перенесут.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Белый дом карантин коронавирус Дональд Трамп ограничения

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Выборы в США:
Выборы в США: "Украине будет немножко больно"США
Более 40 тыс. человек скончались от коронавируса в США
Более 40 тыс. человек скончались от коронавируса в СШАСША
Американская нефть упала в цене на 20-летнее
Американская нефть упала в цене на 20-летнее "дно"Экономика
Демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборах
Демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборахСША
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признаке
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признакеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...