Трамп заверил, что из-за коронавируса выборы в США не перенесут

«Я никогда даже не думал об изменении даты выборов», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп категорически отверг идею переноса выборов главы государства с 3 ноября 2020 года, как это сделали во всем мире. Так он прокомментировал якобы сделанные предполагаемым кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом заявления о возможных попытках главы государства отложить голосование.

"Я никогда даже не думал об изменении даты выборов. Почему я должен это делать? — отметил Трамп в понедельник на брифинге в Белом доме. — 3 ноября — отличное число. Это пропаганда, составленная не им (Байденом —Ред.), а людьми, занимающимися написанием коротких заявлений".

"Байден не делал таких заявлений, но кто-то другой делал. Они заявляют, что это делает Байден, пусть он узнает", — сказал глава американской администрации.

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Заметим, что журналист телекомпании СВS Бо Эриксон, работающий в пресс-пуле Байдена, утверждал, что тот заявил на онлайн-встрече со своими сторонниками о возможных попытках Трампа отложить выборы.

Сам американский лидер неоднократно заявлял, что всеобщие выборы в стране пройдут, как и запланировано, 3 ноября, несмотря на пандемию. Вариант проведения голосования по почте Трамп ранее подверг резкой критике.

Ранее сообщалось, что демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборах.

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