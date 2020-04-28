Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,42
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп заверил, что из-за коронавируса выборы в США не перенесут

28 апреля, 04:42

Елена Кузьмич

«Я никогда даже не думал об изменении даты выборов», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп категорически отверг идею переноса выборов главы государства с 3 ноября 2020 года, как это сделали во всем мире. Так он прокомментировал якобы сделанные предполагаемым кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом заявления о возможных попытках главы государства отложить голосование.

"Я никогда даже не думал об изменении даты выборов. Почему я должен это делать? — отметил Трамп в понедельник на брифинге в Белом доме. — 3 ноября — отличное число. Это пропаганда, составленная не им (Байденом —Ред.), а людьми, занимающимися написанием коротких заявлений".

"Байден не делал таких заявлений, но кто-то другой делал. Они заявляют, что это делает Байден, пусть он узнает", — сказал глава американской администрации.

Реклама

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности

Заметим, что журналист телекомпании СВS Бо Эриксон, работающий в пресс-пуле Байдена, утверждал, что тот заявил на онлайн-встрече со своими сторонниками о возможных попытках Трампа отложить выборы.

Сам американский лидер неоднократно заявлял, что всеобщие выборы в стране пройдут, как и запланировано, 3 ноября, несмотря на пандемию. Вариант проведения голосования по почте Трамп ранее подверг резкой критике.

Ранее сообщалось, что демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы США перенос Дональд Трамп конкурент Джо Байден

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Выборы в США:
Выборы в США: "Украине будет немножко больно"США
Более 40 тыс. человек скончались от коронавируса в США
Более 40 тыс. человек скончались от коронавируса в СШАСША
Американская нефть упала в цене на 20-летнее
Американская нефть упала в цене на 20-летнее "дно"Экономика
Демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборах
Демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборахСША
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признаке
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признакеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...