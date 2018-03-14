Как спасти человечество в случае Третьей мировой войны: Маск предложил любопытный вариант

Также миллиардер назвал одну из главных угроз для человечества кроме мировой войны

Для спасения жизни на Земле в случае Третьей мировой войны часть людей могут спасти на марсианской колонии, чтоб потом снова вернуться на родную планету.

Об этом рассказал миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск, передает Naked Science.

По его словам, земляне уже сейчас должны задумать над созданием колонии на Марсе.

"Если начнется Третья мировая война, мы должны сохранить часть людей для того, чтобы скорее пережить темные времена и возродить цивилизацию. Необходимо как можно быстрее основать самодостаточную колонию на Марсе, так как она далеко от Земли и шансов на выживание у нее (в случае войны) гораздо больше", – сказал Маск.

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Предприниматель также подчеркнул, что Марс не станет "спасительной шлюпкой для богачей". Миллиардер считает, что колонизация Красной планеты будет похожа на экспедицию Эрнеста Шеклтона, которую провели в начале прошлого века для достижения Южного полюса.

В то же время Маск видит угрозу для человечества не только от ядерной войны. По его мнению, искусственный интеллект не менее опасен и он удивился, что на сегодняшний день не пытаются контролировать разработки в этой сфере.

Ранее в США назвали причину, из-за которой чуть не началась Третья мировая. Американские исследователи выяснили, что в 1967 году, в разгар "холодной войны" между США и СССР, авиация США чуть не нанесла ядерный удар из-за солнечной бури.