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Как стимулировать экономику: в США придумали новый план из-за коронавируса

28 июля, 05:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Сенаторы-республиканцы разработали новую структуру решительных мер для помощи стране

В США сенаторы-республиканцы представили новый пакет мер стимулирования экономики объемом около триллиона долларов, – пишет ТАСС.

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"Сенаторы-республиканцы разработали новую структуру решительных мер для помощи нашей стране", — заявил лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Ранее план был согласован с администрацией президента США Дональда Трампа.

Законопроектом предлагается дополнительно выделить 16 млрд долларов на проведение тестов на коронавирус, более 100 млрд — учебным заведениям, чтобы помочь им возобновить работу к осени. Предусмотрены единовременные выплаты отдельным категориям граждан, а также помощь малому бизнесу. При этом инициативой предлагается снизить еженедельную прибавку к пособиям по безработице с нынешних 600 долларов до 200 долларов. Действовать эта мера, по замыслу республиканцев, будет два месяца, после чего американцам планируется предоставлять около 70% от той оплаты, которую они получали до того, как лишились возможности работать из-за пандемии.

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Несогласие с некоторыми пунктами плана уже выразили как демократы, так и республиканцы, в связи с чем законопроект, как ожидается, в ближайшие дни претерпит значительные изменения.

Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили, что выплаты американцам из-за коронавируса были чрезмерными.

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США выплаты сенат коронавирус

Источник: ТАСС

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