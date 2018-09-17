Кандидата Трампа в Верховный суд США обвинили в сексуальных домогательствах

Сегодня, 10:52

51-летняя профессор университета Пало Алто в Калифорнии Кристин Блейз Форд уверяет, что Кавано пытался изнасиловать ее в начале 1980-х годов

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Кандидата на должность члена Верховного суда США судью Бретта Кавано, чью кандидатуры выдвинул американский президент Дональд Трамп, обвинили в сексуальных домогательствах, передает DW.

51-летняя профессор университета Пало Алто в Калифорнии Кристин Блейз Форд уверяет, что Кавано пытался изнасиловать ее в начале 1980-х годов. Об этом женщина рассказала в интервью американскому изданию The Washington Post.

По словам профессора, во время вечеринки одноклассников в одном из частных домов Кавано втолкнул ее в комнату и попытался содрать с нее одежду, одновременно закрывая ей рот рукой. Форд удалось вырваться и выбежать из дома. 53-летний Кавано решительно отрицает выдвинутые против него обвинения профессора.

Судья-консерватор Кавано известен тем, что долгое время сотрудничал с республиканцами. В 2000 году он был членом предвыборной команды Джорджа Буша-младшего. В 2003 тогду уже президент Джоржд Буш-младший выдвинул его кандидатуру в судьи Апелляционного суда США в Вашингтоне. Но назначить Кавано Сенат сумел лишь в 2006 году после нескольких лет сопротивления со стороны демократов.

Действующий президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда 9 июля этого года. Трамп заинтересован в закрытии вакансии в Верховном суде до того, как в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, запланированные на ноябрь этого года.

Судьи Верховного суда, назначаются пожизненно, принимают решения по ключевым вопросам, по которым суды низшей юрисдикции часто не могут договориться. За последние годы решение Верховного суда неоднократно означали масштабные общественные изменения в США. Среди прочего, они касались миграционных вопросов, права голоса, права гомосексуалов, казней и права женщин на аборты.

Слушания в Сенате по назначению Кавано на пост судьи Верховного суда запланированы на конец этой недели. Планировалось, что уже в сентябре он сможет занять пост в суде. Представители оппозиционной Демократической партии в Сенате уже сейчас выступили с требованием перенести слушания по назначению Кавано до выяснения всех обстоятельств дела с обвинениями в сексуальных домогательствах, передает информагентство AP.

Ранее Трампа также обвинили в сексуальных домогательствах.

Также сообщалось, что Трамп перед выборами пытался выкупить компромат, который на него собрали журналисты.
США, Трамп, Сексуальное домогательство

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