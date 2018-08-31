Трамп перед выборами пытался выкупить компромат, который на него собрали журналисты – NYT

По данным СМИ, Дональд Трамп и его экс-адвокат Майк Коэн разработали план по скупке у журналистов компромата на миллиардера

Дональд Трамп на кануне президентских выборов президента США 2016 года пытался скупить всю компрометирующую его информацию. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Дональд Трамп и его экс-адвокат Майк Коэн разработали план по скупке у журналистов компромата на миллиардера. В частности, речь идет о материалах издания National Enquirer, которое собирало компромат на Трампа с 1980-х по 2016 год.

Однако Трампу и Коэну не удалось довести задуманное до конца.

Изданию не известно, сколько компромата на нынешнего президента США остается в распоряжении компании American Media, которой принадлежит National Enquirer, и ее руководителя Дэвида Пекера, которого называют давним приятелем Трампа.

Однако Пекер недавно согласился сотрудничать со следствием ке, ведущим разбирательство в отношении Коэна. Прокуроры предоставили ему частичный иммунитет, чтобы получить показания на Трампа.

Газета отмечает, что Пекер в течение нескольких десятилетий скупал компромат на Трампа, но не обнародовал его и запретил своим сотрудникам использовать накопленные материалы во время президентской кампании 2016 года. Об этом рассказали несколько бывших сотрудников компании Пекера.

Напомним, после того, как сотрудники ФБР взяли под стражу бывшего личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, обвиненного в мошенничестве, тот заявил в суде под присягой, что глава государства ранее дал ему указание совершить преступление. Об этом Коэн заявил во время судебного заседания в федеральном суде в Манхэттене.

Коэн заявил, что перед президентскими выборами 2016 года Трамп поручил ему организовать выплаты, чтобы заставить замолчать двух женщин, которые заявили, что у них есть отношения с Трампом.

Коэн заявил, что провел выплаты "по согласованию с кандидатом на федеральное управление и по указанию его" за их молчание.

Согласно показаниям, 130 тысяч долл. получила звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, а бывшей модели Playboy Карен Макдугал заплатили 150 тысяч долл.

Коэн не назвал Трампа в суде, но его адвокат, Лэнни Дэвис, впоследствии сказал, что он имел в виду президент США.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Коэн втайне записал разговор с Трампом, в котором обсуждался вопрос выплаты бывшей модели Playboy, которая заявила о романе с будущим американским президентом, сообщает The New York Times со ссылкой на юристов и информированные источники.

По словам собеседников издания, запись была сделана за два месяца до президентских выборов 2016 года.