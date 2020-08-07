Канье Уэст понял, что не выиграет президентские выборы в США

Американский рэп-исполнитель и музыкант Канье Уэст признал, что его участие в президентских выборах в США обречено.

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Об этом пишет Forbs.

Ему ни при каких условиях не удается набрать более 270 голосов членов коллегии выборщиков (из 538), чтобы победить на выборах 3 ноября. "Я не стану спорить с вами. Иисус — это король", — ответил на это Уэст.

Также музыкант выразил согласие с мнением о том, что он, по сути, отбирает голоса афроамериканцев у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и снижает его шансы на победу. "Я этого не отрицаю, я же только что сказал об этом", — заявил Уэст.

Заметим, что от штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе страны. Всего их 538 (мест в Конгрессе 535, но, согласно 23-й поправке к конституции, принятой в 1961 году, не представленный в Конгрессе Федеральный округ Колумбия имеет трех выборщиков).

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Ранее в США рэпер Канье Уэст не смог собрать подписи для регистрации кандидатом в президенты.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев — Трамп.

Напомним, о президентских амбициях муж светской львицы Ким Кардашьян не скрывает уже давно. В частности, об этом он заявлял на прошлогоднем музыкальном фестивале в Нью-Йорке. Правда, тогда он обещал баллотироваться в 2024 году.

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