В США рэпер Канье Уэст не смог собрать подписи для регистрации кандидатом в президенты: что произошло

Американский рэпер Канье Уэст, которого в политических порывах поддерживает Илон Маск, не предоставил в срок подписи, необходимые для регистрации независимым кандидатом на выборах президента США в штате Южная Каролина. Об этом сообщает Fox News Channel.

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Телеканал сообщает, что по законам Южной Каролины Уэст или его представители должны были к 12:00 (19:00 по Киеву – Ред) понедельника предоставить в избирательную комиссию штата документы, свидетельствующие о наличии 10 тыс. подписей, собранных в поддержку его регистрации кандидатом на выборах. Но этого сделано не было. Также артист провел в Южной Каролине предвыборный митинг.

Ранее Канье Уэст зарегистрировался независимым кандидатом в Оклахоме, успев подать требуемые документы и уплатить регистрационный сбор в размере 35 тыс. долларов. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (Birthday Party, что можно перевести и как "Партия дня рождения", и как "Вечеринка по случаю дня рождения" – Ред). Многие эксперты сомневаются в успехе рэпера, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку, ведь в ряде штатов истек крайний срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей.

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Очередные выборы президента США состоятся 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев — действующий глава государства Дональд Трамп.

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