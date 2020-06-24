Китай вложил сотни тысяч долларов в кампанию Трампа – СМИ

После избрания Дональда Трампа президентом США неназваные лица со связями в правительстве Китая вложили сотни тысяч долларов в его кампанию, для того, чтобы потом повлиять на него.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Некоторые вовлеченные в такую кампанию лица, утверждает издание, работали с аппаратом национальной безопасности Китая, в том числе с организациями, имеющими отношение к китайским военным, а также информировали о своих действиях китайских политических деятелей.
По информации СМИ, в 2017 году на закрытом мероприятии Республиканской партии присутствовали китайские граждане, приглашенные представителем Национального комитета Республиканской партии в штате Калифорния Шоном Стилом. Среди приглашенных, как отмечается, был человек, работавший на центральное правительство Китая. В ходе мероприятия обсуждались стратегии кампании республиканцев.
Потом в Национальном комитете Республиканской партии заявили, что дали указания Стилу прекратить все связи с имеющими отношение к КНР лицами.
Также в комитете отметили, что не собираются возвращать взносы, сделанные в кампанию Трампа, поскольку не думают, что были нарушены какие-либо законы финансирования кампании.
Сам Стил заявлял, что сообщения о его поддержке китайских усилий являются "ложными, клеветническими и оскорбительными". Он добавил, что не "собирал деньги и не получал никаких взносов" от граждан Китая.
Заметим, что самые крупные пожертвования в фонд были сделаны в 2017 году, когда администрация Трампа вырабатывала политику в отношении Китая.
По данным газеты, граждане Китая, которые делали взносы, сообщили, что действовали не от лица китайского правительства, а пытались приблизиться к Трампу по личным причинам и в поисках помощи в бизнесе.
По информации The Wall Street Journal, в ходе исследования отчетов о финансировании кампании Трампа не удалось выяснить, являются ли какой-либо вклад или другие действия нарушением закона США. Федеральный закон запрещает совершать политические взносы лицам, которые не являются гражданами или постоянными жителями США. Также нет свидетельств и того, что сам Трамп был в курсе этих взносов.
Как резюмирует WSJ, усилия Китая по получению доступа к администрации Трампа зашли в тупик вследствие напряженности, возникшей между США и Китаем из-за пандемии коронавируса. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.
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