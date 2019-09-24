Количество мигрантов на границе с Мексикой сильно снизилось

Со следующей недели мигранты будут ожидать вердикт суда в Мексике, а не в США

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Количество мигрантов, пытающихся попасть через американо-мексиканскую границу в США, сократилось на 70 процентов. Такие данные в понедельник назвал и. о. министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн на выступлении в Совете по международным отношениям.

По его словам, в мае ежедневно на границу прибывали около 5 тысяч человек. Эффективных методов, чтобы справиться с миграционным потоком у них не было.

"Теперь по сравнению с пиком в мае поток снизился на 64 процента. Мы значительно развили наши возможности на границе, и сейчас цифра достигла более 70 процентов", — сказал он.

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"Ситуация на юго-западной границе не просто касается нашей безопасности, это ведет к гуманитарному кризису и является внешнеполитическим вызовом, причем не только для США, но и для всего региона, — отметил Макэлинэн. — Мы работаем с нашими партнерами по основным факторам, влияющим на нелегальную миграцию".

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Макэлинэн также сообщил о том, что на следующей неделе США перестанут применять политику "поймай и отпусти", в соответствии с которой задержанные нелегалы ожидали решения суда на территории Соединенных Штатов. Отныне пойманные будут ожидать вердикта на мексиканской части границы.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5-процентную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе. Размер пошлины будет со временем увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США.

Также сообщалось, что Верховный суд США разрешил властям страны отказывать в убежище тем мигрантам, которые до этого не обратились с соответствующим запросом к властям третьих государств, оказавшихся на пути их следования в Соединенные Штаты.

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