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В США суд разрешил властям ужесточить правила предоставления убежища мигрантам

12 сентября, 05:32

Ограничения не распространяются на иностранцев, доставленных в США против их воли

/ Фото: AFP

Верховный суд США разрешил властям страны отказывать в убежище тем мигрантам, которые до этого не обратились с соответствующим запросом к властям третьих государств, оказавшихся на пути их следования в Соединенные Штаты. Сообщение об этом размещено на сайте юридической инстанции.

О новых критериях рассмотрения запросов на предоставление убежища американская администрация объявила в середине июля, однако, как проинформировало агентство Associated Press, в конце того же месяца суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) заблокировал решение Вашингтона.

Новые правила подразумевают, что мигранты из Гондураса, Гватемалы и других стран региона не смогут рассчитывать на убежище в США до тех пор, пока не обратятся за ним к властям Мексики и не получат от них отказ. При этом ограничения не распространяются на иностранцев, доставленных в США против их воли.

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В Белом доме заявили, что удовлетворены решением Верховного суда. "Это поможет значительно закрепить прогресс, достигнутый нами в преодолении кризиса на южной границе и в конечном счете сделает американские сообщества более безопасными", — говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

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Как поясняет газета The Washington Post, дело, вероятнее всего, вновь вернется в Верховный суд, когда вопрос о применении новых ограничений закончат рассматривать нижестоящие американские юридические инстанции, однако на это могут уйти месяцы.

Напомним, что в США ужесточат правила выдачи грин-карт мигрантам, которые живут на пособия.

Добавим, что ранее в США задержали почти 700 мигрантов

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Мексика США суд мигранты Трамп ограничения

Источник: ТАСС

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