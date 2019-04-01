Компьютерный сбой стал причиной задержки авиарейсов в США
У нескольких американских авиалиний сегодня утром возникли проблемы с компьютерными системами
В понедельник утром несколько американских авиакомпаний из-за сбоев в компьютерной системе были вынуждены откладывать и переносить авиарейсы. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
"Сообщение для путешественников: у нескольких американских авиалиний сегодня утром возникли проблемы с компьютерными системами. Пожалуйста, обратитесь непосредственно в авиакомпании, чтобы получить информацию о рейсах, а также обновления. FAA не отменяет рейсы", – говорится в сообщении FAA.
Как указано сейчас в ведомстве, проблему уже решили.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Мюнхена отменили 120 рейсов из-за непогоды. В связи с этим в аэропортах "Борисполь" и "Киев" также отменили рейсы в Мюнхен. Отмечается, что на юг Баварии обрушился сильный снегопад, в результате чего 70 рейсов оформляются с опозданием от часа и более.
Напомним, в ноябре прошлого года Харьковский аэропорт отменял и задерживал рейсы из-за тумана.
Также мы писали, что сотни украинских туристов снова застряли на курорте в Египте.
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