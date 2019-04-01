Компьютерный сбой стал причиной задержки авиарейсов в США

У нескольких американских авиалиний сегодня утром возникли проблемы с компьютерными системами

Фото: Pixabay

Компьютерный сбой стал причиной задержки авиарейсов в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/260/6ad/5ca2606ada820.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/260/6ad/5ca2606ada820.jpg 2019-04-01T22:07:51+03:00 США У нескольких американских авиалиний сегодня утром возникли проблемы с компьютерными системами

В понедельник утром несколько американских авиакомпаний из-за сбоев в компьютерной системе были вынуждены откладывать и переносить авиарейсы. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

"Сообщение для путешественников: у нескольких американских авиалиний сегодня утром возникли проблемы с компьютерными системами. Пожалуйста, обратитесь непосредственно в авиакомпании, чтобы получить информацию о рейсах, а также обновления. FAA не отменяет рейсы", – говорится в сообщении FAA.

Как указано сейчас в ведомстве, проблему уже решили.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Мюнхена отменили 120 рейсов из-за непогоды. В связи с этим в аэропортах "Борисполь" и "Киев" также отменили рейсы в Мюнхен. Отмечается, что на юг Баварии обрушился сильный снегопад, в результате чего 70 рейсов оформляются с опозданием от часа и более.

Напомним, в ноябре прошлого года Харьковский аэропорт отменял и задерживал рейсы из-за тумана.

Также мы писали, что сотни украинских туристов снова застряли на курорте в Египте.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Компьютерный сбой стал причиной задержки авиарейсов в США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.