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Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине: стали известны детали

Сегодня, 19:32

Совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году составит 695,7 млн долл

Фото: Getty Images
Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине: стали известны детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg США Совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году составит 695,7 млн долл

Конгресс США предлагает в этом году увеличить на 75 млн. долл. помощь Украине. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США .

"В Конгрессе США представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определена в сумме 445,7 млн долл., что на 25 млн долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года", – говорится в сообщении.

Также предполагается законодательная возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

"Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долл., ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составит 695,7 млн долл. Это на 75 млн долл. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине.

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Тег США, Украина, Конгресс США

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