Конгрессу США передали новые записи, связанные с украинским скандалом

Комитет по разведке Палаты представителей получил аудио, видеозаписи и фотографии от клиента Джулиани

Конгресс США / Фото: AFP

Комитету по разведке Палаты представителей США передали новые данные, связанные с усилиями США убедить правительство Украины начать расследование в отношении Джо Байдена. Аудио, видеозаписи и фотографии передал Конгрессу клиент адвоката президента США Руди Джулиани – Лев Парнас.

Как сообщает ABC News, Парнас предоставил записи в рамках исполнения повестки выданной ему Конгрессом. Отмечается, что среди прочего в распоряжении комитета по разведке Палаты представителей оказался ряд документов на английском и украинском языках. Некоторые материалы содержат обсуждения между Джулиани и Трампом.

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Напомним, что Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальное расследование относительно действий президента Трампа, а также одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования в отношении президента.

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Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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