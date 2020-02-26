Кормили цветной капустой и не давали мороженого: появились подробности о диете Трампа

Трамп придерживается мнения, что тело имеет ограниченный ресурс, и тратить его на упражнения нецелесообразно

Бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал The New York Times, что ему не удалось реализовать запланированные им изменения образа жизни американского президента, а именно изменить его диету и приучить к регулярным физическим упражнениям Дональда Трампа, который недавно сделал заявление о своем здоровье.

Президент США – известный любитель фаст-фуда. Президент США часто играет в гольф, но, по сообщениям, он не посещает спортивный зал и не занимается другими видами спорта. Сообщалось, что Трамп придерживается мнения, что тело имеет ограниченный ресурс, и тратить его на упражнения нецелесообразно. Вместе с тем президент США совершенно не употребляет алкоголь.

"С упражнениями не получилось, как я это планировал", - рассказал Джексон, - Но мы работали над его диетой. Мы ограничивали доступ к мороженому, добавляли цветную капусту к картофельному пюре".

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Как сообщает издание The Hill, в 2018 Джексон заявил во время пресс-конференции, что Трамп от природы имеет отличное физическое и умственное здоровье, и с регулярными упражнениями мог бы дожить до 200 лет.

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Ранее президент США разместил на официальной странице в Twitter курьезную пародию на свое семейство. На смонтированном видео глава американского государства предстает в образе главного героя фильма "Бахубали: Рождение легенды". Он едет на колеснице с женой Меланией, несет на руках дочь Иванку с мужем Джаредом Кушнером и сражается с врагами на поле битвы. Среди персонажей есть и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Видео: twitter.com/Solmemes1

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