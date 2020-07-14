Коронавирусом в мире заразилось рекордное количество людей: названа шокирующая цифра

Больше всего выявленных случаев инфицирования приходится на США

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 млн человек. Об этом информируют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений международных организаций, федеральных и местных властей, – пишет ТАСС.

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Коронавирусом заразились 13 006 764 человека, из них 570 776 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 346 246) приходится на США, далее следуют Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254). Далее – Россия, Перу, Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 6 669 879. За сутки этот показатель вырос на 129 657. Число умерших там увеличилось на 3 220 и достигло 286 577. В Европе насчитываются 2 925 686 заразившихся и 203 584 умерших. За сутки число инфицированных возросло на 18 029, количество умерших увеличилось на 229.

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Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 286 651, зафиксировано 31 228 летальных исходов. За 24 часа число заразившихся увеличилось на 15 313, умерли 756 человек.

Напомним, что ранее в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в мире.

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