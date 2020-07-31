Кортеж вице-президента США попал в два ДТП в течение часа: видео

Автоколонна Майка Пенса "отметилась" во время поездки в Пенсильванию

Вице-президент США Майк Пенс, который недавно был вынужден самоизолироваться из-за вспышки коронавируса в Белом доме, попал в две дорожные аварии.

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Как сообщает KDKA, ДТП с высокопоставленным американским чиновником произошли в штате Пенсильвания 30 июля.

В этот штат Пенс прибыл с агитационным визитом в рамках новой предвыборной кампании президента США Дональда Трампа – тот вновь борется за кресло в Овальном кабинете и готов опять назначить Пенса вице-президентом..

Первая авария с замглавы Белого дома произошла около 11 часов утра (по местному времени) – автомобиль из кортежа Пенса столкнулся с самосвалом, получив незначительные повреждения.

Сам политик при этом не пострадал, но был вынужден пересесть в лимузин, чтобы продолжить поездку.

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Вторая авария случилась около 11:40 с двумя полицейскими на мотоциклах, которые сопровождали автоколонну. При этом Пенс вышел из своей машины, чтобы лично убедиться, что с правоохранителями все хорошо.

Причина ДТП выясняется.

Напомним, что в прошлом году ДТП произошло с мотокортежем президента США Дональда Трампа во время его визита в штат Луизиана, пострадали трое мотоциклистов.

Также сообщалось об аварии, которая произошла в США с лидером другого государства – водитель сбил мотоцикл, который сопровождал машину Трюдо.

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