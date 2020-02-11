Космическая гонка: США собираются самостоятельно профинансировать проект создания окололунной станции

В США есть финансирование для программы Artemis, чтобы отправить людей на Луну и Марс

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Соединенные Штаты Америки самостоятельно профинансируют свой проект создания окололунной станции Gateway и будут совершенствовать его по мере заключения соглашений с международными партнерами. Об этом заявил представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Брайан Дюхёрст.

"Мы полностью финансируем проект Gateway в этом бюджете: и электродвигательный модуль, и жилой модуль. Это два основных модуля Gateway", — сказал он. "Управление сейчас ведет множество переговоров с партнерами по всему миру, мы надеемся, что сможем реализовать их как можно скорее. Однако мы благодаря этому бюджету создаем основу и будем совершенствовать проект по мере заключения соглашений", — добавил Дюхёрст.

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Всего на программу отправки астронавтов на Луну и Марс в бюджете на 2021 финансовый год американские власти предлагают выделить 12,3 млрд долларов. "Впервые в бюджетном запросе у нас есть финансирование для программы Artemis, чтобы отправить людей на Луну и Марс", — заявил на брифинге заместитель главы NASA Джеймс Морхард, отметив, что он уверен в одобрении бюджетного запроса со стороны Конгресса США, поскольку проект пользуется поддержкой со стороны обеих партий. В частности, 3,4 млрд долларов предлагается выделить на разработку лунного посадочного модуля. "Впервые со времен программы Apollo у нас есть прямое финансирование для создания лунного посадочного модуля", — подчеркнул он. Конкретно на проект Gateway предусмотрено финансирование в объеме 739 млн долларов.

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Напомним, что ранее NASA представило новые скафандры для высадки на Луну.

Напомним, что США планируют высадку астронавтов на Луну к 2024 году.

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