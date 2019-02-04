Падение самолета на жилой дом в США: число жертв возросло
После падения самолета в доме начался пожар
В американском штате Калифорния в результате крушения самолета Cessna 414 на частный дом в пригороде погибли пять человек. Об этом сообщил представитель полиции округа Орандж лейтенант Кори Мартино. Ранее мы писали о двух жертвах авиакрушения.
"Погибли пилот самолета и четыре человека, проживавших в этом доме. Кроме того, еще два человека доставлены в больницу с травмами средней тяжести", – рассказал полицейский.
Кроме того, стало известно, что после падения самолета в доме начался пожар. По данным Национального совета по безопасности на транспорте, инцидент произошел вскоре после взлета двухмоторного самолета из близлежащего аэропорта.
Ранее два человека погибли и еще двое пострадали в результате крушения вертолета в американском штате Нью-Йорк. Как утверждают в Федеральной авиационной администрации США, авиакатастрофа произошла, когда вертолет Aerospatiale AS355F2 зацепился за электропровода и загорелся. Позже обгоревшее летающее средство упало с 25-метровой высоты.
Напомним, что в американском штате Флорида вертолет упал на стоянку трейлеров, в результате чего погибли два человека.
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