"Крым – это Украина": Госдеп США призвал РФ освободить Сенцова и Балуха
В Госдепе США заявили, что Россия безосновательно задержала и осудила крымчан за мирную оппозицию ее жестокой оккупации Крыма
Государственный департамент США призвал Россию немедленно освободить крымчан, которые оказали сопротивление ее оккупации Крыма. Об этом написал в Twitter заместитель спикера внешнеполитического ведомства США Роберт Палладино.
В частности, Палладино призвал освободить политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.
"В День крымского сопротивления российской оккупации мы повторяем призывы к немедленному освобождению всех крымчан, которых Россия безосновательно задержала или осудила за мирную оппозицию ее жестокой оккупации. Свободу Сенцову, Кольченко, Балуху, Зейтуллаеву. Крым - это Украина", - написал он.
Напомним, что недавно в Министерстве иностранных дел Украины напомнили о последствиях российской агрессии. Киев отмечает, что, несмотря на непризнание миром незаконного "референдума" в Крыму, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступном кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса.
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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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