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Ксенофобия и экстремизм: Facebook в первом квартале 2020 удалила более 14 млн опасных публикаций

13 мая, 03:03

Елена Кузьмич

Публикации, по мнению Facebook, были организованными экстремистскими группировками

Компания из США – Facebook, которая недавно запустила новый дизайн, – в первые три месяца 2020 года удалила около 4,7 млн публикаций, размещенных в социальной сети, которые были организованными экстремистскими группировками. Об этом говорится в отчете компании.

Так, за аналогичный период прошлого года было удалено 1,6 млн таких публикаций. Также специалисты компании удалили 9,6 млн публикаций, содержавших ксенофобские высказывания, в то время как в последнем квартале прошлого года их было не более 5,7 млн. В компании подчеркивают, что рост числа удаленных публикаций связан в первую очередь с улучшением механизмов работы автоматических сервисов, отслеживающих их появление.

Также Facebook пометил как опасные около 50 млн публикаций, касающихся COVID-19. Ранее глава Facebook заявил, что социальная сеть удаляет ложную информацию о распространении коронавируса и "теории заговоров", а также блокирует рекламу компаний, которые пытаются использовать ситуацию в собственных целях.

В тренде
Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

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Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Facebook ксенофобия экстремизм коронавирус

Источник: ТАСС

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