Кук надеется, что Apple не станет жертвой торговой войны США и Китая

По его словам, китайцы не выбирали в качестве своей цели Apple

Тим Кук покажет iOS 13, macOS 10.15 и watchOS 6. Фото: Forbes

Глава Apple Тим Кук уверен, что его компания не станет мишенью в торговой войне США с Китаем

Глава американской корпорации Apple Тим Кук считает, что торговая война США и Китая не затронет его компанию. Об этом информирует CBS.

"Сейчас китайцы не выбирали в качестве своей цели Apple. И я не предполагаю, что это произойдет, если честно", — сказал он.

Он также заявил, что не предвидит роста цен на продукцию Apple, в частности смартфоны iPhone, из-за введения новых торговых пошлин. "Я знаю, что люди думают, будто iPhone делают в Китае. На самом деле iPhone собирают в Китае, а делают его во всем мире. Так что пошлина на iPhone ударит по всем этим странам, но больше всего она ударит по этой стране", — отметил Кук. При этом глава корпорации подчеркнул, что "не предвидит, что это произойдет".

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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